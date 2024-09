Francia: von der Leyen, ‘Barnier ha a cuore gli interessi d’Europa e Parigi’

5 Settembre 2024

Bruxelles, 5 set. (Adnkronos) – “Congratulazioni a Michel Barnier per la nomina a primo ministro. So che Michel Barnier ha a cuore gli interessi dell’Europa e della Francia, così come dimostra la sua lunga esperienza. Gli auguro un grande successo nel suo nuovo incarico”. Lo ha scritto su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, commentando la nomina di Michel Barnier a premier francese.