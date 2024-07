Francia: Zingaretti, ‘stiamo unendo popolo che era diviso nel 2022, voto francese aiuta’

8 Luglio 2024

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – “Io sono molto ottimista per l’Italia. Se noi guardiamo a settembre 2022 e a luglio 2024 vediamo due processi: la frammentazione quotidiana del centrodestra e un processo” nel centrosinistra “non politicista ma sui contenuti che mette sempre di più al centro il tema della sintesi anche sopratutto al Pd che è la forza più unitaria e possiamo vedere un’agenda possibile che può svilupparsi. Noi stiamo unendo finalmente un popolo che a settembre 2022 era diviso. In questo c’è un processo politico positivo che il voto in Francia aiuta molto: voglio vedere chi continuerà a dire ‘no con Tizio, no con Caio'”. Così Nicola Zingaretti a Metropolis sul sito di Repubblica.