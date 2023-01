Frattini: Polidori (Fi), ‘ha fatto grande la Patria’

Gennaio 17, 2023

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Nel ‘De Repubblica’ Cicerone sosteneva che in cielo sono certamente ammessi coloro che hanno contribuito a fare grande la patria. Ebbene, a Franco sarà stato certamente assegnato un posto nelle primissime file”. Lo ha affermato la deputata di Forza Italia Catia Polidori, ricordando alla Camera la figura di Franco Frattini.

”La scomparsa di Franco -ha aggiunto- lascia un vuoto profondo anche nel Paese tutto, impoverito per la perdita di uno dei suoi figli migliori, un’autentica ‘risorsa della nazione’. Franco eccelleva in tutto quello che faceva. Un autentico ‘civil cervant’ con il culto delle istituzioni. Ecco cos’era Franco, anzi, come ha detto un suo caro amico, a ben guardare ‘l’istituzione era Frattini stesso’, tanto possedeva innato il senso della legge e dello Stato, che ha servito indefessamente e con ferreo rigore”.

“Franco Frattini -ha concluso Polidori- è davvero un esempio cui guardare per avvicinarsi alla gestione della cosa pubblica, a vario titolo e a qualsiasi livello”.