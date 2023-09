Frecce Tricolori, aereo precipita e si schianta su auto: morta una bambina – Video

Settembre 17, 2023

Torino, 16 set. – (Adnkronos) – Un aereo delle pattuglia delle Frecce Tricolori è precipitato a San Francesco al Campo in provincia di Torino. Il velivolo si è schiantato poco dopo il decollo su un’auto, che è esplosa dopo essersi ribaltata: una bimba di 5 anni è morta. Nello schianto sono rimasti feriti anche i genitori e il fratellino, un bambino di 12 anni che ha riportato ustioni sul 15% del corpo. Il bambino è stato trasferito in ospedale a Torino: dai primi accertamenti non avrebbe riportato lesioni importanti. E’ ricoverato all’ospedale Regina Margherita in rianimazione, sedato, e la prognosi al momento è riservata. Il pilota, che si è salvato lanciandosi con il paracadute, avrebbe riportato ustioni.

A quanto apprende l’Adnkronos, l’auto ha preso fuoco mentre i genitori cercavano di soccorrere la più piccola e per lei, 5 anni, non c’è stato nulla da fare.

“I due genitori sono entrambi al Cto, le loro situazioni cliniche non sono critiche, hanno delle ustioni ma sono assolutamente sotto controllo. Abbiamo già attivato il supporto psicologico, ci sono i volontari della Protezione civile ma sta arrivando anche la nostra psicologa”, ha detto il dg della Città della Salute, Giovanni La Valle, che ha visitato i genitori.

Il papà, ricoverato al Cto a quanto si apprende, ha riportato ustioni sul 4% del corpo, concentrate in particolare sul palmo di una mano e per lui la prognosi è di una ventina di giorni. La mamma, invece, ha riportato ustioni sul 12/13% del corpo, in particolare sul braccio destro e per lei la prognosi è tra i 20 e 40 giorni.

“Il papà è molto provato, è sotto shock, continua a pensare alla bambina, ha detto solo che ha sentito un grosso rumore, di più non ha aggiunto”, ha aggiunto il dg.

Il velivolo Pony 4 sarebbe diventato ‘ingovernabile’ a causa, secondo quanto apprende Adnkronos, di un probabile impatto con degli uccelli. L’aereo era appena decollato e avrebbe dovuto raggiungere Vercelli dove era in programma il sorvolo della pattuglia acrobatica.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”qme” dir=”ltr”><a href=”https://twitter.com/hashtag/Frecce?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Frecce</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/Tricolori?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Tricolori</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/Pattuglia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Pattuglia</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/Acrobatica?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Acrobatica</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/PAN?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#PAN</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/FrecceTricolori?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#FrecceTricolori</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/PattugliaAcrobatica?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#PattugliaAcrobatica</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/Caselle?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Caselle</a> <a href=”https://t.co/SKQXkOSoOn”>pic.twitter.com/SKQXkOSoOn</a></p>— (@ON8CB) <a href=”https://twitter.com/ON8CB/status/1703066968725536831?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 16, 2023</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>