Fuga documenti Pentagono, cosa sappiamo della talpa Teixeira

Aprile 14, 2023

Washington, 14 mar. (Adnkronos/Washington Post) – “Ama l’America, solo non ha fiducia nel suo futuro, ma alla fine metterebbe il suo Paese davanti di ogni altro”. Così descrive il particolare spirito patriottico di Jack Teixeira – il 21nne aviere della Massachussets Air National Guard arrestato perché sospettato di essere la talpa che ha trafugato e diffuso i segreti del Pentagono – un amico membro del gruppo online sul quale sono stati disseminati i documenti segreti.

Proveniente da una famiglia di militari patriottici, Teixeira si è arruolato nel 2019 e attualmente era stanziato alla Otis Air National Guard Base di Cape Cod che ospita la 102esima Intelligence Wing, la cui missione è “fornire informazioni di intelligence globali” addestrando personale destinato “al supporto delle azioni di combattimento ed alla sicurezza interna”. L’unità fornisce supporto anche al Joint Staff, gli Stati Maggiori Riuniti da dove provenivano i documenti trafugati.

Il compito di Teixeira era la gestione e la soluzione di problemi informatici legati ai sistemi di comunicazione. E per questo motivo aveva accesso alla rete interna del Defense Department per informazioni segrete chiamato Joint Worldwide Intelligence Communications System (Jwics), secondo quanto riferito da una fonte al Washington Post. Questo accesso avrebbe dato a Teixeira la possibilità di leggere e stampare materiale classificato del livello di quello che è stato diffuso.

Sarebbe stato lo stesso giovane a dire ai membri del suo gruppo sul social degli amanti dei videogame Discord, chiamato Thug Shaker Central, che lavorava come addetto informatico nella base di Cape Cod e che così aveva potuto ottenere i documenti segreti. Documenti che inizialmente sono stati postati, già mesi fa, sul gruppo a cui partecipavano, solo su invito una ventina di giovani e adolescenti, che condividevano la passione per armi, equipaggiamento militare e Dio.

Ma c’era di più: Teixeira appare in un video – mostrato al Post da alcuni utenti di Discord – mentre urla frasi razziste ed antisemite prima di sparare con un fucile. In un’intervista, un amico descrive la presunta talpa come un patriota, un devoto cattolico ed un libertarian con l’amore per le armi e dubbi sul futuro dell’America.

Nel gruppo che aveva creato, Thug Shaker Central, Teixeira assunse un ruolo di leader, di mentore per i teenager che vi partecipavano. E, secondo quanto riferiscono membri del gruppo al Post, è stato “solo per tenere informati questi ragazzi su quello che veramente succedeva nel mondo” che Teixeira avrebbe iniziato a condividere su Discord documenti classificati già nel febbraio 2022, all’inizio della guerra in Ucraina che considerava una battaglia “deprimente” tra “due Paesi che dovrebbero avere più cose in comune che cose che li dividono”.

Insomma, Teixeira trafugava e diffondeva documenti top secret “per istruire persone che considerava amici fidati” e liberarli dalla propaganda. Secondo quanto riferito i partecipanti al gruppo si sarebbero anche impegnati a non far circolare i documenti al di fuori della chat per non mettere a repentaglio gli interessi Usa.

Ma non è successo e uno dei ragazzini ha cominciato a condividere i documenti su altri server, fino a quando sono arrivati ai canali russi di Telegram e Twitter ed è scoppiato il caso del clamoroso ‘leak’ del Pentagono.

“Io ero dell’idea che alcuni di questi ragazzini tendevano a non tenere la bocca chiusa perché passavano troppo tempo online, ma sono stato ignorato”, racconta ancora l’amico di Teixeira spiegando che nei gruppo c’erano nerd chiusi che passavano la vita a giocare ai videogame, altri appassionati di armi e persino uno che pretendeva di essere un ufficiale di Marina russo, ma in realtà viveva in Kentucky ed era stato buttato fuori quando era stato scoperto.