Furti banche dati: La Russa, ‘non vedo complotti, ma perimetrare funzioni giudici e politica’

28 Ottobre 2024

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – ”Io ho detto rispondendo a una domanda del giornalista che bisogna perimetrare le funzioni di politica e di magistratura. Il giornalista poi mi ha chiesto: ‘con la Carta costituzionale? E io ho risposto: ‘perchè no’, ma nel mio pensiero non c’è necessariamente una norma costituzionale. Ho detto chiaramente che tutti d’accordo, maggioranza, opposizione e magistratura, in qualunque i forma -con una legge ordinaria, un entente cordiale o qualsiasi altro modo- devono mettere un punto fermo sulla perimetrazione, sui limiti, sui confini di ciascuna delle funzioni: parlamentare, esecutiva e della magistratura”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di ‘Cinque minuti’.

”Dove avrebbero sconfinato i magistrati?”, chiede Bruno Vespa. ”Non è uno sconfinamento che appartiene ai magistrati, alla magistratura, ci sono alcuni episodi, io non parlo di complotti”, replica La Russa, che aggiunge: ”Questa perimetrazione va fatta nell’interesse della politica, dell’Italia e della magistratura, verso cui -per storia e tradizione, nascita politica e non solo- ho sempre avuto grande rispetto”.