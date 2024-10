Furto banche dati: Boccia (Pd), ‘perchè destra non chiede dimissioni Pazzali?’

29 Ottobre 2024

Roma, 29 ott (Adnkronos) – “Noi siamo molto preoccupati per come, grazie alla destra, si indebolisce la separazione dei poteri. E siamo preoccupati per quello che sta succedendo sulla sicurezza del Paese. La vicenda di Milano è grave. Non capisco perché la destra non abbia ancora chiesto le dimissioni di Enrico Pazzali. Noi oggi in Parlamento abbiamo dato solidarietà al presidente del Senato vittima, tra i tanti, del dossieraggio. Ma non abbiamo ancora sentito la parola del governo su questa vicenda”. Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia a ‘5 minuti’ su Raiuno.