Furto banche dati: gip, domiciliari e braccialetto elettronico per Calamucci

14 Aprile 2025

Milano, 14 apr. (Adnkronos) – Nuova ordinanza di arresto in uno dei filoni di indagine del caso Equalize. Per Annunziatino ‘Nunziatino’ Romeo, pentito-chiave nel processo d’appello ‘ ‘ndrangheta stragista’, l’imprenditore romano Lorenzo Sbraccia, così come per Pasquale e Francesco Barbaro e altre quattro persone il giudice di Milano Fabrizio Filice ha accolto la richiesta di domiciliari. Misura cautelare inizialmente negata. Per il nono indagato, l’hacker Nunzio Samuele Calamucci, il giudice ha disposto oltre che i domiciliari anche il braccialetto elettronico per il reato di tentata estorsione.