Furto banche dati: indagato il fratello di Tortu per ‘spionaggio’ su Jacobs

14 Febbraio 2025

Milano, 14 feb. (Adnkronos) – Giacomo Tortu, fratello di Filippo, velocista e oro a Tokyo 2020, è indagato dalla procura di Milano per concorso in presunte intercettazioni abusive in un filone dell’inchiesta milanese sul presunto dossieraggio che vede al centro la società Equalize. La vicenda, già nota, riguarda il presunto spionaggio ai danni di Marcel Jacobs, il velocista che vinse due ori alle Olimpiadi in Giappone. La questione torna di attualità dopo che Il Fatto Quotidiano ha riportato il contenuto di un interrogatorio dell’ex poliziotto Carmine Gallo, che lavorava nella società di via Pattari, in cui mette a verbale che Giacomo Tortu gli avrebbe chiesto di avere informazioni sugli esiti di analisi del sangue e contenuti telefonici fra Jacobs e il suo staff.