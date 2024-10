Furto banche dati: informativa, ‘gruppo Equalize pericoloso per sicurezza nazionale’

29 Ottobre 2024

Milano, 29 ott. (Adnkronos) – La necessità di arrestare e smantellare la presunta associazione legata a Equalize, la società accusata di dossieraggi illeciti o falsi, è motivata anche “per l’evidente pericolo che corre la sicurezza nazionale per il potere eversivo delle attività criminali del gruppo denominato via Pattari 6” (indirizzo milanese in cui gli stessi hanno i loro uffici e la sede dei loro affari) e per il coinvolgimento di soggetti legati ad asset economici strategici per la Nazione”. E’ uno dei passaggi dell’informativa di quasi 3.900 pagine tra gli atti dell’inchiesta della procura di Milano.