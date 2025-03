Furto banche dati: legale, ‘Pazzali estraneo ad accuse, si farà interrogare da pm’

19 Marzo 2025

Milano, 19 mar. (Adnkronos) – “Oggi, per la prima volta, abbiamo dato la nostra ricostruzione dei fatti e abbiamo fornito gli elementi, multipli, con cui possiamo dimostrare l’estraneità di Enrico Pazzali. E’ un’inchiesta complessa con una moltitudine di imputazioni e davanti al Riesame abbiamo detto la nostra verità. Siamo entrati nel merito, abbiamo parlato per fatti precisi e circostanziali e parleremo ancora: certamente Pazzali si farà sentire dal pubblico ministero”. Lo afferma Federico Cecconi, difensore di Enrico Pazzali, al termine dell’udienza – durata circa due ore – in cui il pm Francesco De Tommasi ha ribadito la richiesta di domiciliari per il presidente autosospeso della Fondazione Fiera Milano tra gli indagati dell’inchiesta sul presunto dossieraggio che riguarda la società Equalize. Non ci sono tempi certi sulla decisione del Tribunale del Riesame, così come sulle scelte professionali di Pazzali: “E’ autosospeso e adesso valuteremo” conclude Cecconi.