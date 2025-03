Furto banche dati: mercoledì l’autopsia per ex super poliziotto Carmine Gallo

10 Marzo 2025

Milano, 10 mar. (Adnkronos) – E’ stata disposta per mercoledì 12 marzo l’autopsia di Carmine Gallo, l’ex superpoliziotto protagonista per decenni a Milano della lotta alla criminalità organizzata e ai domiciliari dallo scorso ottobre nell’indagine della Dda sulla società Equalize sui presunti dossier illeciti. Il 66enne morto ieri nella sua abitazione a Garbagnate Milanese sarà sottoposto a esame autoptico, compresi i controlli tossicologici, per accertare che si sia trattato di infarto, unica ipotesi a cui credono gli inquirenti.