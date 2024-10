Furto banche dati: Nevi (Fi), ‘intervenire con norme più adeguate in tempi rapidi’

28 Ottobre 2024

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Dobbiamo intervenire in tempi molto rapidi perché la privacy è un diritto fondamentale che riguarda la libertà dei cittadini e su questo non si scherza. Bisogna applicare meglio le norme che esistono già e lavorare per costruire un sistema anche normativo più adeguato, perché un conto è la trasparenza un conto il rispetto della privacy, non solo dei politici ma di tutti i cittadini. Qualcuno a sinistra ironizza sulla destra che spia la destra, noi registriamo che purtroppo ad essere spiati sono quasi sempre esponenti di centrodestra e l’esistenza di un intreccio con la magistratura preoccupante”. Lo ha detto Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito azzurro, ospite a Sky Start.