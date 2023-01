Gennaio 25, 2023

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Di luoghi imbattibili non esistono, peccato non si sia riusciti a mettere insieme una coalizione più larga” per le regionali in Friuli come invece è accaduto “Udine che è contendibile e anche in regione non si parte perduti”. Così Stefano Bonaccini a margine di un’iniziativa a Udine.