Fvg: Fitto, ‘189 mln, focus su rischio idrogeologico e mobilità sostenibile’

Marzo 8, 2024

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Con la firma di oggi tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Presidenza del Consiglio arrivano ad 11 gli Accordi di Sviluppo e Coesione siglati, nel percorso intrapreso dal Governo per ridurre i divari e le disparità tra territori, basato sui fondi strutturali europei”. Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, presente oggi a Pordenone con la presidente Giorgia Meloni.

“Con l’Accordo di oggi vengono assegnati complessivamente a questo territorio risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione per 189,95 milioni di euro (di cui 15,75 milioni già elargiti come anticipo nel 2021).Una cifra che servirà a finanziare 17 progetti e interventi strategici per il territorio regionale”, spiega il Ministro, “Concentrati in particolare sul rafforzamento della sostenibilità ambientale, intervenendo nell’ambito del miglior utilizzo della risorsa idrica e del rischio idrogeologico, come nell’ambito della mobilità sostenibile”, prosegue.

“Sono molto soddisfatto dei risultati fin qui raggiunti, grazie ad un modello operativo che vede le varie amministrazioni centrali e regionali lavorare insieme, puntando allo stesso obiettivo: incidere sulle leve di sviluppo dei territori attraverso un piano di interventi organico per il riequilibrio delle disparità delle diverse aree di una stessa regione, e tra regione e regione. Un modello che già domani ci porterà alla firma di un nuovo accordo con l’Umbria, e via via con tutte le altre regioni”, conclude il ministro.