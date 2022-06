Fvg: Letta, ‘campo largo per battere Fedriga a regionali’

Giugno 6, 2022

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Le elezioni di Gorizia sono importanti perchè ci aspettiamo di continuare la crescita dello scorso autunno in Friuli, quando abbiamo avuto la quasi vittoria di Francesco Russo a Trieste. Il passaggio dopo Gorizia sarà la regione Friuli Venezia Giulia. Anche per le regionali del prossimo anno bisogna avere un’alleanza larga, forte, legame con i territori, che individuino una candidatura in grado di battere Fedriga”. Così Enrico Letta a un’iniziativa elettorale a Gorizia, a sostegno della candidata Laura Fasiolo.