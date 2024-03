Fvg: Meloni, ‘con piano coesione stanziamo 190mln, 17 interventi strategici’

Marzo 8, 2024

Pordenone, 8 mar. (Adnkronos) – L’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia prevede “lo stanziamento di 190 milioni di euro” per un totale di 17 interventi strategici, ha sottolineato la premier Giorgia Meloni intervenendo al Teatro Verdi di Pordenone. I fondi stanziati coprono, in particolare, interventi per “la messa in sicurezza del territorio, il rafforzamento della struttura idrica” e la mobilità sostenibile, ha spiegato la presidente del Consiglio.