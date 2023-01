Gennaio 25, 2023

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Grazie a Alessandro Maran per aver accettato di rappresentare il Terzo Polo alle prossime regionali in Friuli Venezia Giulia. Ha le caratteristiche personali, politiche e professionali per offrire un progetto di governo vincente, alternativo a chi ha governato la regione in questi cinque anni e a chi, rinunciando al riformismo, è oggi il miglior alleato della destra”. Lo scrive sui social Ettore Rosato (Az – IV).