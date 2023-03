G20: Borrell, ‘incontro produttivo con ministro Esteri India, focus su Ucraina’

Marzo 1, 2023

Nuova Delhi, 1 mar. (Adnkronos) – E’ stato ”un incontro produttivo” quello che l’Alto rappresentante della politica estera dell’Unione europea Josep Borrell ha avuto con il capo della diplomazia di Nuova Delhi Jaishankar a poche ore dalla riunione ministeriale del G20 in India. Al centro dei colloqui, come ha spiegato Borrell su Twitter, ci sono state ”questioni chiave” come ”l’aggressione della Russia contro l’Ucraina o la crisi globale del debito”. Borrell ha sottolineato che ”l’India è un partner chiave dell’Unione europea. Voglio approfondire la nostra partnership strategica e la collaborazione sulle sfide regionali e globali”.