Bali, 15 nov. (Adnkronos) – Uno scambio di qualche minuto tra il premier Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, a margine della seconda sessione di lavoro del G20 -focus sul tema Salute-, che sta per avere inizio a Bali. Scholz si è avvicinato per un saluto al neo presidente del Consiglio italiano, poi, dopo uno scambio di battute di un paio di minuti, si è allontanato per raggiungere la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen.