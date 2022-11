G20: cancellato incontro bilaterale Xi Sunak

Novembre 16, 2022

Bali, 16 nov. (Adnkronos) – Cancellata a Bali l’incontro bilaterale fra il Premier britannico Rishi Sunak e il Presidente cinese Xi Jinping in programma a Bali a margine del G20, rende noto il Guardian attribuendo alla fretta in seguito all’incidente dei missili caduti in Polonia la decisione di non tenere l’incontro. Downing street ha precisato che gli “spostamenti sui tempi da entrambe le parti” hanno portato alla cancellazione dell’incontro che tuttavia Sunak avrebbe voluto mantenere in agenda. “Il premier ritiene ovviamente che sia ancora importante avere questo colloquio con il Presidente Xi”, ha spiegato il portavoce.