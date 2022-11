G20: Giorgetti vede numero 1 Ocse, focus su prezzi energia e tassazione internazionale

Novembre 16, 2022

Bali, 16 nov. (Adnkronos) – Si è svolto questo pomeriggio a Bali, a margine dei lavori del G20, un incontro tra il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti e il segretario generale dell’Ocse Mathias Cormann. La discussione, informa il Mef, si è concentrata sulla situazione economica e sulle prospettive per il 2023. Giorgetti ha evidenziato gli sforzi dell’Italia per mitigare i prezzi energetici, troppo alti per le imprese e le famiglie. Il colloquio si è esteso anche ai temi della tassazione internazionale.