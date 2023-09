G20: guasto tecnico all’aereo,Trudeau resta a Nuova Delhi

Settembre 11, 2023

Nuova Delhi, 11 set. – (Adnkronos) – Il premier canadese Justin Trudeau e la sua delegazione sono rimasti a terra a Nuova Delhi, a causa di un guasto tecnico all’aereo che avrebbe dovuto riportarli a Ottawa. La delegazione sarebbe dovuta ripartire ieri, dopo il G20, ma è stata costretta a fermarsi la notte nella capitale indiana fino a quando non sarà trovata una soluzione alternativa. Secondo la tv canadese Ctv, non è la prima volta che l’Airbus dell’Aeronautica usato dal premier Trudeau è costretto a restare a terra per problemi tecnici.