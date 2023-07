G20: Lega, ‘grazie a viceministro Gava Italia in alleanza biofuel’

Luglio 22, 2023

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – “Grazie anche al lavoro del viceministro all’Ambiente Vannia Gava parte la Global biofuel alliance promossa al G20 Energia di Goa. Con l’adesione di 19 Paesi, è un vanto per l’Italia essere tra i promotori. I biocarburanti hanno un’importanza strategica per una crescita sicura e davvero ecologica. Biometano avanzato e Hvo sono il futuro. Dobbiamo investire con convinzione sulla ricerca per i carburanti rinnovabili. La Lega sarà sempre in prima linea per raggiungere una piena neutralità tecnologica. Si può rispettare il pianeta anche salvaguardando il comparto dell’automotive dalle batterie cinesi”. Lo dichiarano i deputati della Lega in commissione Ambiente Gianpiero Zinzi, Alessandro Benvenuto, Gianangelo Bof, Elisa Montemagni e Graziano Pizzimenti.