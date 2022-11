Novembre 16, 2022

Bali, 16 nov. (Adnkronos) – “La crisi energetica viene da lontano, non è stata figlia della guerra in Ucraina, ma di scelte sbagliate fatte in passato, a partire dall’inizio del millennio”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa a Bali, a margine dei lavori del G20.