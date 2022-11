Novembre 16, 2022

Bali, 16 nov. (Adnkronos) – Il Memorandum con la Cina? “Su questo preferisco non rispondere in questa sede perché non sarebbe molto cortese nei confronti del mio interlocutore che arriva dopo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, prima di partecipare al bilaterale con il presidente cinese Xi Jinping, in conferenza stampa a Bali. “Mi dispiace, io lo avevo organizzato prima – ha puntualizzato-. Però ne parleremo nei prossimi giorni, anche sulla base di quello che ci diciamo”.