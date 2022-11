G20: Meloni riunita con alleati Nato e Ue per valutare prossimi passi

Novembre 16, 2022

Bali, 16 nov. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni manifesta fortissima apprensione e preoccupazione per quanto accaduto in Polonia. Esprime solidarietà al Governo e al popolo polacco. Il Presidente Meloni, in Indonesia per il G20, si sta riunendo in questo momento con gli Alleati NATO ed europei per verificare quanto accaduto e valutare i prossimi passi. Si tratta, in ogni caso, di un‘ulteriore conferma della gravità e delle conseguenze della ingiustificata aggressione russa nei confronti dell‘Ucraina.