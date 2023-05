G20: Moody’s, confermata crescita 2023 a 2,1%, vicina fine rialzo tassi**

Maggio 31, 2023

Roma, 31 mag. – (Adnkronos) – ” La crescita economica globale rallenterà quest’anno e rimarrà contenuta nel 2024″ un andamento che “sarà guidato in gran parte dalle economie avanzate del G-20, che decelereranno allo 0,9% nel 2023 e all’1,0% nel 2024”. Lo segnala l’agenzia nell’aggiornamento del Global Macro Outlook in cui conferma comunque per tutte le economie del G20 un Pil 2023 a +2,1% mentre il prossimo anno si salirà leggermente a +2,2%.

Moody’s osserva come “l’irrigidimento delle condizioni di finanziamento porterà a un rallentamento della crescita economica globale nella seconda metà di quest’anno e conterrà la ripresa nel 2024”. Moody’s evidenzia il ruolo delle politiche monetarie osservando come “il picco dei rialzi è in vista” anche se “tagli dei tassi sono improbabili nel 2023”. Peraltro – si sottolinea – “le recenti tensioni nel sistema bancario statunitense hanno evidenziato come un’inversione del ciclo dei tassi possa innescare rischi altrimenti latenti in alcuni settori del sistema finanziario”.

Rispetto alle stime di febbraio Moody’s ha lasciato inalterate la maggior parte delle previsioni a livello di paese (l’Italia è fra le eccezioni) : spicca il taglio delle stime per la Cina nel 2024 al 4,5% dal 5,0%, visto che “il rimbalzo della sua economia è stato più debole del previsto” dopo la fine dei lockdown.