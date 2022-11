G20: oltre 2.300 giornalisti accreditati, power bank e borracce bambù tra gadget

Novembre 15, 2022

Bali, 15 nov. (Adnkronos) – Organizzazione impeccabile, misure anti-Covid comprese. Sono oltre 2.300 -2.346 per l’esattezza- i cronisti accreditati al G20 di Bali: 527 indonesiani, 1.819 arrivati da ogni angolo del pianeta per seguire i lavori del vertice che riunisce i Grandi del mondo. All’International Convention Centre, dove è stato allestito il media center, sono presenti gli stand dove personale dedicato sottopone cronisti e operatori a tampone giornaliero, ‘lasciapassare’ indispensabile per accedere ai lavori. Il risultato del test viene registrato sul badge personale, aprendo le porte del media center.

Immancabile, come ogni edizione, la borsa con i gadget per i giornalisti accreditati: tra i ‘doni ricordo’ spicca la borraccia rivestita di bambù, un power bank, il cappellino, l’ombrello rosso e l’agenda realizzata con un tradizionale tessuto indonesiano. Tutto rigorosamente ‘logato’ G20.