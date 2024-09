G7 Agricoltura: Lollobrigida, ‘al Ministero nascerà Consulta permanente giovani’

27 Settembre 2024

Siracusa, 27 set. (Adnkronos) – “Oggi abbiamo toccato temi fortissimi, me lo hanno riconosciuto tutti i colleghi: la collaborazione con l’Africa, in chiave di sviluppo complessivo del pianeta che metta in condizioni tutti di mettere quello che ha di buono, terra e giovani, sono le potenzialità di un grande continente come l’Africa. Dal’altra parte, tecnologie e formazione, innovazione, è la forza dei paesi democratici più ricchi. Insieme possiamo sviluppare una economia più equa e più giusta, questo è stato il tema che abbiamo trattato con i paesi africani e poi abbiamo continuato a trattare all’interno del G7, ma anche, e questo mi riempie di gioia, avere avuto la possibilità di confrontarci con il G7 Giovani”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida al termine delle tre sessioni di oggi al G7 Agricoltura a Siracusa. “I giovani ci hanno raccontato le loro problematiche in questo tempo – dice -ma soprattutto ragionando di futuro insieme, anche proponendo cose di grande interesse. Una delle quali per esempio è una Consulta permanente al Ministero dell’Agricoltura che ho intenzione di realizzare. Nascono idee all’interno di questi contesti. Ci servono per riuscire a recepirle”.