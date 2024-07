G7: Antoniozzi (Fdi), ‘grande spot per Calabria’

17 Luglio 2024

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Il G7 che si chiude oggi a Villa San Giovanni è stato un grande spot per tutta la Calabria. Devo ringraziare il ministro Tajani che ha voluto fortemente organizzare l’evento nella nostra regione e il governo intero e con loro il presidente Occhiuto. La Calabria ha potuto essere al centro dell’attenzione internazionale facendo vedere le sue bellezze e la sua storia e tutto questo non potrà non portare benefici alla sua visibilità turistica. Ma è altrettanto importante avere ribadito la funzione strategica della nostra regione all’interno del Mediterraneo per costruire scambi e relazioni e per contribuire ai processi di pace”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.