G7: da Africa a Ucraina a Ia, apprezzamento leader per presidenza italiana

13 Dicembre 2024

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – Nella riunione virtuale del G7 convocata oggi dalla premier Giorgia Meloni è stato tracciato “un bilancio della Presidenza italiana del G7, cui i leader hanno tributato unanime apprezzamento sia per la qualità dell’organizzazione sia per l’importanza dei risultati ottenuti in occasione del Vertice dei Leader in Puglia, delle 23 riunioni ministeriali (incluse per la prima volta quelle in ambito Difesa, Turismo e Disabilità), così come nelle oltre 130 riunioni di gruppi di lavoro e dei formati di impegno della società civile”. Così una nota diffusa dalla presidenza italiana.

Nello specifico, nella riunione “sono state richiamate e valorizzate le molteplici iniziative concrete lanciate nel corso dell’anno, a cominciare dal finanziamento di 50 miliardi di dollari in prestiti “Extraordinary Revenue Acceleration” (ERA) che saranno presto erogati e ripagati a valere sulle entrate straordinarie derivanti dall’immobilizzazione dei beni sovrani russi. È stato rievocato il pacchetto di decisioni assunte per favorire lo sviluppo sostenibile, in particolare in Africa, intervenendo su settori cruciali come: sicurezza alimentare, attraverso l’ Apulia Food Systems Initiative per rafforzare la produzione agricola nel continente africano; transizione energetica, con il lancio di Energy for Growth in Africa per la realizzazione di infrastrutture per la produzione e distribuzione di energia verde; contrasto al cambiamento climatico, istituendo l’Adaptation Accelerator Hub, per sostenere le Nazioni più vulnerabili negli interventi di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, in linea con gli obiettivi assunti in ambito COP. Sono state messe in luce le sinergie tra questi programmi e il Global Gateway dell’Unione Europea, la Partnership for Global Infrastructure and Investment e la strategia che l’Italia ha sviluppato a livello nazionale con il Piano Mattei. La Presidenza italiana ha inoltre rilanciato il ruolo del G7 rispetto a grandi temi globali della contemporaneità, come l’intelligenza artificiale e la migrazione”.