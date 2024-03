G7: Floridia (Avs), ‘nessun rispetto criteri ambientali, votiamo no’

Marzo 12, 2024

Roma, 12 mar. – (Adnkronos) – “La presidenza del G7 ruota di anno in anno. Quella assunta dall’Italia non è capitata improvvisamente tra capo e collo, è ben nota già dall’anno scorso” ma “la premier Meloni, anche per organizzare il G7, agisce nella sola logica che conosce, quella emergenziale” e così “gli interventi infrastrutturali legati all’evento pugliese del G7 non rispetteranno i minimi criteri ambientali, i principi di affidabilità, trasparenza e sostenibilità dei lavori. Verranno bypassati Codice degli appalti e normativa europea”, Alleanza Verdi e Sinistra “è decisamente contraria a questo decreto che autorizza lo stanziamento di 18 milioni di euro per la realizzazione di interventi infrastrutturali e manutentivi relativi al G7, in deroga al rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici e dei ‘protocolli di legalità’”. Lo afferma la senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra, Aurora Floridia.

“Come al solito ci si affida a un Commissario straordinario per procedere con urgenza – continua – L’ennesimo, ormai ne abbiamo perso il conto, i cui costi graveranno ancora una volta sulle casse dello Stato e quindi sui cittadini italiani. Oltre alle deroghe, l’esecutivo Meloni abusa di personalità ‘tuttofare’, incaricate di guidare procedimenti altamente delicati, come quelli relativi all’affidamento degli appalti. È decisamente imbarazzante che la Presidenza italiana metta all’ordine del giorno dell’incontro dei sette maggiori Stati economicamente avanzati del pianeta argomenti come il cambiamento climatico e il ‘nesso clima-energia’, rispetto alle quali il G7 ha il dovere di individuare soluzioni innovative, per poi trascurarli totalmente nella realizzazione delle strutture che ospiteranno questi dibattiti”.

“La presidente Meloni ha perso un’occasione per organizzare un G7 nel rispetto delle norme ambientali e paesaggistiche, un evento a tutti gli effetti green che avrebbe portato lustro al nostro Paese”, conclude Floridia.