G7: Fontana e Mantovano alla riunione delle Commissioni di controllo sull’intelligence

22 Novembre 2024

Roma, 22 nov (Adnkronos) – Nelle giornate di giovedì 28 novembre e venerdì 29 si svolge alla Camera la Riunione delle Commissioni parlamentari di controllo sull’intelligence dei Paesi del G7. La sessione inaugurale viene aperta alle 11.30 di giovedì nella Sala della Lupa di Montecitorio dagli interventi del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, del Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica – Copasir -, Lorenzo Guerini.

Seguono gli interventi della prima sessione dedicata alle ” Recenti evoluzioni del quadro internazionale e rischi per la sicurezza emergenti dalla crisi dell’ordine globale, dai conflitti in Medio Oriente alla situazione geopolitica nel continente africano”: Mike Turner, Presidente della Commissione permanente sull’Intelligence della Camera dei Rappresentanti (Usa), Cédric Perrin, Presidente della Delegazione parlamentare sull’Intelligence (Francia), Elisabetta Belloni, Direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Venerdì 29 i lavori iniziano alle ore 9 con la seconda sessione: “Discussione sulle best practices di controllo parlamentare sui servizi di intelligence “. Intervengono Ettore Rosato, Segretaio del Copasir, Aurélien Rousseau, Membro della delegazione parlamentare per l’intelligence (Francia). Alle 11.45 la sessione finale sulle “Minacce relative alla sicurezza cibernetica”, con gli interventi di Giovanni Donzelli, Vicepresidente del Copasir, e Bruno Frattasi, Direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn). I lavori delle due giornate vengono trasmessi in diretta webtv.