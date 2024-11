G7, Gemmato: “L’Italia ha quasi dimezzato l’uso di antibiotici negli animali”

26 Novembre 2024

Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) – “All’evento conclusivo del G7 a Bari declineremo tutte quelle che sono le misure di prospettiva che il governo Meloni, insieme al ministro della Salute Orazio Schillaci, sta ponendo in essere con un ottica risolutiva di carattere nazionale e internazionale. La lotta all’antibiotico-resistenza vive su due step, uno nazionale e uno internazionale, e noi riteniamo che da Bari possono arrivare le soluzioni per ambedue i livelli. C’è un forte investimento da parte del governo Meloni, 100 milioni di euro sono previsti in legge di Bilancio per la lotta all’antibiotico-resistenza. Con orgoglio rivendichiamo il fatto che l’Italia è il Paese che in Ue ha ridotto di più il consumo di antibiotici nella filiera zootecnica, quasi il 50%. Sintomatico del fatto che la carne italiana è sana”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, a margine della presentazione a Roma dell’evento conclusivo del G7 Salute, che si svolgerà a Bari.

Questo risultato è stato ottenuto “grazie ad un rigoroso sistema di tracciatura dei medicinali reso possibile dalla ricetta elettronica veterinaria e all’applicazione di precise ‘stewardship’ previste dal Piano nazionale di contrasto all’antibiotico-resistenza (Pncar), sul quale non a caso abbiamo destinato un finanziamento di 40 milioni di euro annui – ha proseguito Gemmato – La strategia veterinaria di contrasto all’antibiotico -resistenza è ad oggi tra le più all’avanguardia. Basti pensare che grazie al sistema informativo Classyfarm siamo in grado di classificare gli allevamenti sulla base del rischio di sviluppo e diffusione di resistenza agli antibiotici, premiando gli allevatori virtuosi con un fondo annuale di 376 milioni nell’ambito della Politica agricola comune (Pac 2023-2027)”.

“E’ importante anche parlare delle buone pratiche e soprattutto ringraziare chi ne è fautore – ha concluso il sottosegretario – ovvero i medici veterinari che svolgono un lavoro eccezionale di sorveglianza e prevenzione, nel nostro sistema sanitario nazionale pubblico come in quello produttivo”.