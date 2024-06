G7: i trulli di Alberobello, l’ulivo millenario e le ceramiche di Grottaglie, ecco tour first ladies**

12 Giugno 2024

Bari, 12 giu. (Adnkronos) – La visita nella suggestiva Alberobello, tra i vicoli punteggiati dai trulli, le ceramiche di Grottaglie con l’artigianato locale, l’ulivo millenario, il Palazzo Ducale di Martina Franca. Tutto è pronto per le first ladies -a cui si aggiunge il ‘first husband’ Heiko von der Leyen- in arrivo a Borgo Egnazia al fianco dei grandi del mondo per il G7 a guida italiana, al via da domani in Puglia.

Nella prima giornata del summit, a quanto si apprende, è prevista per i partner dei leader delle nazioni e delle organizzazioni internazionali che partecipano al G7 una visita al Museo Archeologico di Borgo Egnazia, che si trova all’esterno delle mura di cinta dell’antica città di Egnathia, il sito archeologico che si trova nell’area della necropoli messapica, a Fasano. Al termine della visita, le first ladies avranno l’opportunità di ammirare un uliveto millenario all’interno dell’area della Fortezza di Pettolecchia.

Venerdì 14 giugno, il programma partirà da Grottaglie, località famosa nel mondo per la produzione di ceramiche artistiche, dove si terrà la visita di uno storico laboratorio, per assistere alle fasi di produzione e decorazione artigianali dei manufatti e del Museo della ceramica ‘Casa Vestita’. Tappa successiva ad Alberobello, dove le consorti dei leader visiteranno il centro storico, caratterizzato dai tipici trulli. Da qui avrà inizio un viaggio attraverso la Valle d’Itria a bordo di un treno storico con destinazione Martina Franca, dove il programma si concluderà con la visita del Palazzo Ducale, realizzato nel XVII secolo sul luogo dove sorgeva l’antico castello medievale e sede di importanti affreschi realizzati da Domenico Carella nella seconda metà del XVIII secolo.