G7: leader, ‘riforma Wto guardi anche a transizione green’

Maggio 20, 2023

Hiroshima, 20 mag. (Adnkronos) – “Riconosciamo che le nostre politiche commerciali giocheranno un ruolo importante nel raggiungimento dei nostri obiettivi comuni e che questi devono basarsi sul nostro impegno a rafforzare un sistema commerciale basato sulle regole, equo e trasparente, con il Wto al centro. Stiamo lavorando per una riforma completa e un rafforzamento del sistema commerciale multilaterale, in modo che possa rispondere efficacemente alle più urgenti questioni del nostro tempo, tra cui lo sviluppo sostenibile e la transizione verso l’energia pulita”. Lo scrivono i leader del G7, in una dichiarazione diffusa durante i lavori del summit in corso a Hiroshima.