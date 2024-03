G7: Meloni a Trudeau, ‘molto da condividere, in Puglia assaggio delle tradizioni italiane’

Marzo 2, 2024

Toronto, 2 mar (Adnkronos) – – Un incontro utile per “condividere i temi principali del summit G7 in Puglia. Sono molto felice che sarai lì, potrai assaggiare le tradizioni italiane”. Lo ha detto Giorgia Meloni a Justin Trudeau in occasione del faccia a faccia a Toronto.

“Ci sono cose che condividiamo e dobbiamo condividere, a cominciare dal fatto che sarai il prossimo presidente del G7”, ha aggiunto la premier.