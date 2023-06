Giugno 9, 2023

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Ospiteremo il prossimo anno il G7 qui in Puglia, faremo fare i nodini di mozzarella con le mani ai leader mondiali. Le orecchiette no, troppo difficili, io non sono mai riuscita…”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa nell’ambito del ‘Forum in Masseria’ a Manduria.