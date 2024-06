G7: Meloni, ‘parole Papa fonte ispirazione per tutti noi’

14 Giugno 2024

Bari, 14 giu. (Adnkronos) – “Ringrazio il Papa per questa prima volta al G7, le sue parole sono ovviamente fonte di ispirazione per tutti noi. Grazie per la sua disponibilità nel voler rimanere per seguire gli altri interventi, sappiamo che è impegnativo, quindi grazie davvero”. Così la premier Giorgia Meloni prendendo la parola dopo l’intervento di Papa Francesco al G7 a Borgo Egnazia.