G7: Meloni passa testimone a Trudeau, costante ricerca unità gruppo

13 Dicembre 2024

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Ciò che ha rappresentato al meglio lo spirito della Presidenza italiana del G7 è stata la costante ricerca dell’unità del Gruppo come promotore di un’offerta di valori rivolta al mondo. Un G7 forte nella sua coesione, ma aperto al dialogo e a recepire le istanze che provengono dal Sud Globale per risolvere assieme le grandi questioni del tempo corrente. È su queste solide fondamenta valoriali e con l’augurio di un pieno successo” che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “ha passato simbolicamente il testimone della Presidenza del G7 al primo ministro Justin Trudeau, che ha illustrato le priorità del Canada a partire dal primo gennaio 2025 e in vista del Vertice dei Leader in programma nel giugno prossimo a Kananaskis (provincia dell’Alberta)”. E’ quanto si legge in una nota della presidenza italiana diffusa al termine della riunione virtuale dei 7 ‘Grandi’.

“La Presidenza italiana lascia le consegne a quella canadese lungo un tracciato di continuità che riguarda sia l’attenzione del G7 per i focolai di instabilità internazionale sia l’ulteriore sviluppo delle linee d’azione avviate nei mesi scorsi, frutto dell’impegno e del lavoro di tutte le amministrazioni italiane coinvolte in questo sforzo congiunto”. La premier “ha infine espresso un ringraziamento per tutti i membri del governo, i loro collaboratori e le squadre impegnate nella cura dei contenuti, dei negoziati e dell’organizzazione della Presidenza italiana del G7”.