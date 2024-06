G7: Meloni posta selfie con maestranze, ‘grazie a chi lavora per summit all’altezza dell’Italia’

11 Giugno 2024

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Grazie a tutte le maestranze, gli artigiani e gli operai che in questi giorni stanno lavorando con dedizione per un G7 che sia all’altezza del nome dell’Italia”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni su Instagram, postando un selfie che la ritrae con alcuni addetti ai lavori impegnati per il summit al via da giovedì a Borgo Egnazia, in Puglia.