Maggio 20, 2023

Hiroshima, 20 mag. (Adnkronos) – Il premier Giorgia Meloni rientra in Italia in anticipo dal Giappone a causa dell’emergenza maltempo. Di conseguenza, il presidente del Consiglio anticiperà a questa sera -quando in Italia saranno circa le 16- la conferenza stampa sul summit del G7 a cui ha preso parte a Hiroshima, vertice che si chiuderà soltanto domani. Successivamente, quando in Giappone sarà notte fonda, Meloni salirà sul volo di Stato che la ricondurrà in Italia.