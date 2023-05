G7: penne di alto pregio e calici in vetro e oro maki, i doni di Kishida ai leader

Maggio 21, 2023

Hiroshima, 21 mag. (Adnkronos) – Un set di bicchieri da vino e calici in vetro maki con pregiate lavorazioni in oro e una penna stilografica con incisioni tradizionali. Questo il dono che il presidente giapponese Fumio Kishido, ‘padrone di casa’ del G7, ha tributato ai leader che sono arrivati a Hiroshima per prendere parte al summit. Per le first lady, la moglie di Kishida ha invece optato per un dono all’insegna della tecnologia, altro tratto distintivo della cultura giapponese. Si tratta di un binocolo da opera a mani libere e senza messa a fuoco, che consente una visione luminosa e ad alta risoluzione. Inoltre, per Jil Biden e le altre partner dei ‘Grandi’, manufatti con laccature di altissimo pregio, sempre nel segno della tradizione giapponese.