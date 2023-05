Maggio 19, 2023

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Per quelli che ‘chissenefrega di Trudeau tanto con i diritti LGBTQ+ non si mangia’: l’Italia esporta 1/3 del PIL perché all’estero piace il nostro stile di vita. Se veniamo percepiti come paese oscurantista e reazionario, l’export ci rimette. Altro che liceo del Made in Italy”. Così Lia Quartapelle del Pd su twitter.