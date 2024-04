G7: Ronzulli, ‘felici per presenza Papa Francesco, grande intuizione Meloni’

26 Aprile 2024

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “La partecipazione in presenza di Papa Francesco al G7 in Puglia è merito della premier Meloni ed è frutto di una sua grande intuizione. L’Intelligenza Artificiale, oltre ad essere un’opportunità presenta molti rischi sotto il profilo della sicurezza, per chi la produce, per chi ne fa uso e per chi ne può subire i condizionamenti. Per garantire questa sicurezza, va perseguito il principio dell’etica. È un obbligo morale di cui tutti dobbiamo farci carico. Il Pontefice ci sta indicando la via da perseguire per saper usare un mezzo così innovativo, senza abusarne e senza che si trasformi in uno strumento per annullare la capacità di giudizio dell’uomo”. Lo afferma Licia Ronzulli, senatrice Fi e vicepresidente del Senato.

“Siamo felici -aggiunge- che la premier Meloni, per potere cogliere fino in fondo il suo insegnamento, abbia avuto l’idea di creare un precedente così straordinario, perché è la prima volta nella storia che un Papa partecipi al vertice dei Paesi più industrializzati del mondo occidentale”.