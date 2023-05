G7: Trudeau a Meloni, ‘Canada preoccupato per posizioni Italia su diritti Lgbtq’

Maggio 19, 2023

Hiroshima, 19 mag. (Adnkronos) – Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha parlato della posizione del governo italiano sui diritti Lgbtq durante un incontro bilaterale con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al vertice dei leader del G7 a Hiroshima, in Giappone. Trudeau – riportano i media canadesi – ha detto alla Meloni che “il Canada è preoccupato per alcune delle posizioni che l’Italia sta assumendo in termini di diritti Lgbt”.

Il primo ministro Meloni – si legge sul sito del governo canadese – ha risposto che il suo governo sta seguendo, per quanto riguarda i diritti Lgbtq, le decisioni dei tribunali e non si sta discostando dalle precedenti amministrazioni.