G7: via libera Camera a ddl su organizzazione, passa al Senato

Marzo 4, 2024

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – Via libera dell’Aula della Camera -con 141 sì, 65 no e 8 astenuti- al disegno di legge di conversione del decreto per l’organizzazione del G7, che passa ora al Senato. Il provvedimento prevede, tra le altre cose, l’istituzione della figura del Commissario straordinario che dovrà gestire e coordinare la realizzazione e la manutenzione delle varie infrastrutture anche in vista del vertice di capi di Stato e di Governo previsto dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia in Puglia.