G7: Zan (Pd), ‘aborto fuori bozza attacco gravissimo a diritti donne’

12 Giugno 2024

Roma, 12 giu (Adnkronos) – “È il G7, non Atreju. Utilizzare la presidenza italiana del più importante forum intergovernativo per attaccare i diritti delle donne è gravissimo. Questo G7 si apre nel peggiore dei modi per l’Italia e la sua credibilità”. Così sui social il deputato democratico Alessandro Zan, responsabile Diritti del Pd.