G7, Zelensky a Hiroshima: “Per Ucraina oggi pace è più vicina”

Maggio 20, 2023

Hiroshima, 20 mag. (Adnkronos) – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky è a Hiroshima per prendere parte in presenza ai lavori del summit del G7. ”Giappone. G7. Incontri importanti con partner e amici dell’Ucraina. Sicurezza e cooperazione rafforzata per la nostra vittoria. La pace diventerà più vicina oggi”, ha scritto Zelensky su Twiiter dopo l’atterraggio.

Come per il viaggio a Gedda, in Arabia Saudita, il leader della resistenza ucraina ha viaggiato a bordo di un aereo del governo francese. A margine del summit, Zelensky avrà un incontro bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron.

In un comunicato, il G7 ha chiesto alla Cina di fare ”pressione” sulla Russia per arrivare a una soluzione della crisi in Ucraina. “Chiediamo alla Cina di fare pressioni sulla Russia affinché fermi la sua aggressione militare immediatamente e completamente” e affinché ritiri “incondizionatamente le sue truppe dall’Ucraina. Incoraggiamo la Cina a sostenere a una pace globale, giusta e duratura basata sull’integrità territoriale e sui principi e fini della Carta delle Nazioni Unite, anche attraverso il suo dialogo diretto con l’Ucraina”, si legge ancora. Allo stesso tempo, il G7 si è opposto a quella che ha definito la volontà della Cina di ”militarizzare” l’Asia e il Pacifico.

Nel comunicato, il leader affermano di volere relazioni “costruttive e stabili” con Pechino. “I nostri approcci politici – si legge -non sono progettati per danneggiare la Cina, né cerchiamo di ostacolare il progresso e lo sviluppo economico della Cina. Una Cina in crescita che rispetti le regole internazionali sarebbe di interesse globale”.

Intanto, secondo quanto ha riferito un funzionario americano parlando a condizione di anonimato, il presidente americano Joe Biden annuncerà, durante il G7, un nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina per un valore di 375 milioni di dollari. Il pacchetto includerebbe anche artiglieria, munizioni e lanciarazzi Himar.